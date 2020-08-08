Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) SBÜ’ye 47 personel alımı yapacak.. İşte personel alımı başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) SBÜ personel alımı ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirmeye göre SBÜ'de Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 15 erkek öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesine 2 erkek öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 30 erkek öğrenci yerleştirilecek. SBÜ tarafından İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına ÖSYM tarafından yerleştirilen aday bilgileri, yerleştirme sonunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bildirilecek. Ağustos ayında yapılması planlanan seçme sınavlarının tarihleri, adaylara daha sonra duyurulacak. Duyuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

SBÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak, c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1999 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.