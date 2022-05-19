Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları belli oldu

#Jandarma Genel Komutanlığı#Atama#İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Buna göre, 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Atamalar, görevli olduğu 1’inci, 2’nci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4’üncü ile 5’inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma Genel Komutanlığı#Atama#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard