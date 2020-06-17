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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Jandarma, FETÖ şüphelisini postacı kılığına girerek yakaladı

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Jandarma, FETÖ şüphelisini postacı kılığına girerek yakaladı
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ELAZIĞ'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan eczacı İ.K., postacı kılığına giren jandarma tarafından, saklandığı evde yakalanarak; gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonunda FETÖ/PDY üyesi olma suçundan arama kararı bulunan İ.K.'nın kentte saklandığını belirledi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi teknik ve fiziki takip ile İ.K.'nın saklandığı evi tespit etti. İ.K.'yı yakalamak için bir jandarma, postacı kılığına girdikten sonra eve operasyon düzenlendi. Gelen kişiyi postacı sanıp kapıyı açan İ.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K.'nın, 2016 yılından beri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.

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