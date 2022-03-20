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Jandarma fark etti! Gardıropta yakalandı

#SAKARYA#Polis#Hırsız
Jandarma fark etti Gardıropta yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma, yazlık eve hırsızlık için ikinci kez giren Ç.K.'yi, saklandığı gardıropta yakaladı.

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Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Limandere Mahallesi’nde devriye görevinde bulunduğu sırada yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti. Ekipler de kısa sürede eve girerek, yatak odasındaki gardıroba saklanan Ç.K.’yi yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi. Ç.K.’nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi.

Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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#SAKARYA#Polis#Hırsız

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