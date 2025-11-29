Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik’e 9200 yeni araç… Erdoğan: Çetelere nefes aldırmayın

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen, ‘Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı’na 9 bin 200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Sizlerle daima kıvanç duyduğumuzu ve duyacağımızı bilmenizi isterim. Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat ülkemizin dört bir yanında, vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAYANLAR

Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet, güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa, az gayretle büyük mesafe alınır.

Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar, sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte, görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

YANLIŞLARA SON VERDİK

Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliğin arkasına saklanılarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına eyvallah demedik. Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdikçe, her alanda önemli mesafeler aldık.

SİLAHTAN DEĞİL VİCDANDAN

Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler, asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini artırmamızın yolu da vatandaşımızın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna, kalpleri ve zihinleri kazanma diyoruz.

GÖNÜLLERİ KAZANMAK İÇİN

Peki, vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Vatandaşımızın gönlündeki yerimizi nasıl pekleştireceğiz? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır: ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis, vicdanı olmayanların karşındadır.’ Aynı durum Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz için de geçerlidir. Yani tüm emniyet birimlerimiz, hukuka uyan, kanunlara riayet eden vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. İster hırsız ister katil, ister zehir tüccarı, isterse yankesici olsun, başkasının canına ve malına kasteden vicdansızların ise tam karşısındadır.

YAPMANIZ GEREKENLER BELLİ

Yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken, hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız.”

MUHALEFETE: YIPRATMA SAVAŞINDAN VAZGEÇİN

ERDOĞAN güvenlik güçlerine “Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, asılsız iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum” diye seslendi: “Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Sizlerden de 3-5 şuursuzun, 3-5 hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir kardeşim, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisi, jandarması, sahil güvenliğidir. Sizler bu aziz milletin evlatlarısınız. Kimseye aldırmadan, kimseye kulak asmadan, temsil görevinizi vakur ve sağduyulu bir şekilde yerine getirmenizi rica ediyorum.”

SUÇLULARA KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOK

Şunun altını tekrar çiziyorum. Bizim, suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir. Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, ‘iyi ki devletimiz var’ demeli. ‘İyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyım’ demeli. Bu konuda size desteğim sonsuzdur, tamdır.

BU MİLLET SİZE GÜVENİYOR

Suça ve suçlulara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Şunu lütfen unutmayınız. Kardeşlerim, bu millet size güveniyor. Biz sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum.

VATANDAŞA GÜVEN SUÇLULARA KORKU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan güvenlik kuvvetlerine her türlü desteği sağladıklarını belirterek şunları söyledi: “Envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattık. Geçen sene yine burada yaptığımız törenle Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi Emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi Jandarmamız, 50 tanesi ise Sahil Güvenliğimiz tarafından kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sokaklarımızda, mahallelerimizde, köylerimizde gördüğümüz her polisimiz ve jandarmamız ile onların varlığını simgeleyen araçlar vatandaşlarımıza güven verirken, suçluların yüreğine de korku salıyoruz. Yeni araçlarımızın, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerimizin başarılı şekilde ifasında sizlere yardımcı olacağına inanıyorum.”

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SELAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende güvenlik güçlerini ve geçiş yapan araçları el sallayarak uğurladı.