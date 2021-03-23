Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen TIR’ı durdurdu. TIR sürücüsü U.M.I.’nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. TIR sürücüsü, gözaltına alındı.

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