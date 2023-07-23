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Jandarma ekipleri denizde kadın cesedi buldu

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#Ordu#Fatsa#Naciye Yılmaz
Jandarma ekipleri denizde kadın cesedi buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 17:30

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin, 10 Temmuz’da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde ‘T’ olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma ekipleri denizde kadın cesedi buldu

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Cesedin, ilçede 10 Temmuz’da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Jandarma ekipleri denizde kadın cesedi buldu

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#Ordu#Fatsa#Naciye Yılmaz