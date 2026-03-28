Jandarma domuz avlayacak... Ovaya inen işgalci türlere operasyon

Haberin Devamı

2/B arazileri, kadastro davaları ve hobi bahçeleriyle ilgili önemli düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasa Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçti. Teklife AK Parti milletvekillerinin önergesiyle yeni madde eklendi. Kara Avcılığı Yasasındaki değişikliğe göre Orman Genel Müdürlüğü, insan sağlığına, çevreye, tarım alanları ile besi, evcil ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalan veya bulaşıcı hastalık taşıdıkları tespiti edilen yaban hayvanlarını avlatabilecek. Avlatma kararından önce OGM, ilgili kuruluşlarla ortak rapor hazırlayacak. Avlanma işlemi genel olarak av ve doğa koruma memurları ile avcılara yaptırılacak. OGM, avlanmanın yasaklandığı yer, gün ve sürelerde de bu yaban hayvanlarını avlatabilecek.

Haberin Devamı

VALİ VEYA KAYMAKAM TALİMATIYLA

Yerleşik hayat için tehlike oluşturan ve salgın riski taşıyan avlanmalarda valinin veya kaymakamın talimatıyla Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli de görevlendirilebilecek. Kolluk kuvvetlerinin avlanması da OGM’nin vereceği izne bağlı olarak yapılacak. Düzenlemenin gerekçesinde, “Son yıllarda yaban hayvanları beslenme ihtiyacı nedeniyle şehir merkezlerine kadar indiği için yaban hayvanı saldırıları gerçekleşebilmekte ayrıca bu hayvanlardan insanlara bulaşıcı hastalıklar geçme riski de bulunmaktadır” denildi. Koruma altındaki yaban hayvanlarına yönelik av yasakları her şart altında devam ediyor. Bu operasyonlar koruma altındaki türleri hiçbir şekilde kapsamayacak.

HOBİ BAHÇELERİ NE OLACAK?

Teklifin diğer maddeleriyle, tarım arazilerindeki “hobi bahçelerine” karşı yeni adımlar atılıyor. Tarım arazilerinde yapılmış her türlü yapı ve tesise, elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılmayacak ve abonelikleri verilmeyecek. Buna aykırı davranan idare ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira para cezası verilecek. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, iki ayrı yasadaki kesin engellere karşın bu izinsiz yapılara abonelik verildiğini belirtti. Gümen şunları söyledi:

“Kanuna rağmen gerek yerel yönetimler gerekse dağıtım şirketlerinin abonelik vermesi söz konusu. Aslında, temel sorun elektrikten başlıyor. Eski hüküm cari (geçerli), yıkıma dair hükümler cari, orası ayrı yürüyor, ama o kanundan sonra da abonelik bir şekilde verilmiş. Yani belediyelerin numarataj vermesiyle başlayan ve eğer numaratajı varsa dağıtım şirketlerinin de abonelik vermeye kendilerini yetkili, mezun saymasıyla ilgili fiili durum vardı, bunu engellemekle ilgili bir yeni düzenlemedir. (Bu yapılar) Yapı kullanım ruhsatı alamaz. Yani, aldıysa bir yolsuzluk vardır, bir usulsüzlük vardır. Ayrıca, İmar Kanunu’nun hükümleri zaten cari. İki türlü yasağımız duruyor. Vatandaşın adeta yerel yönetimlerle birlikte bulduğu bir yol daha vardı, onun da önünü kapatmış oluyoruz. Aboneliğin olmamasını gerektiren ve bundan sonra da abonelik verilemeyecek bir düzeni getiriyoruz.”

Haberin Devamı

GIDAMIZDAN ÇALIYORLAR

Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Başkanı Osman Yıldız da, “Biz ‘hobi bahçesi’ diye bir kavram kullanmıyoruz, bizim terminolojimizde öyle bir şey yok. Halk arasında kullanılan bir şey, zaten yasamızda da hiç öyle bir kavram yok” dedi.

11 binin üzerinde arazide bu tür yapılar bulunduğunu belirten Yıldız şunları söyledi:

“Ankara’da da aşağı yukarı 1.500-1.700 arasında bir rakamımız var. Ciddi bir ceza müeyyidesi var; yaklaşık 4 milyar liralık da ceza kesildi aslında buralara. Buralara hizmetlerin gitmesinin temeli şu: 30 tane büyükşehrimiz var, tarım arazilerini büyük kısmı da bu şehirlerin sınırları içinde kalıyor ve yerel yönetimlerin burada ciddi sorumlulukları var. Tarım arazilerimiz şu an resmi kayıtlara göre 24 milyon hektar ve bu araziyi korumak ve kollamak zorundayız. Bu da bütün birimlerin -yerel yönetimler dahil- sorumluluğunda, çünkü 86 milyonun besin kaynağını karşılayan bir alan.”