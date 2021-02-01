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Gündem
Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu

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Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
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KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri karda oynayan çocuklarla önce oyuncak hediye etti, ardından da onlarla birlikte kardan adam yaptı.

Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde sokakta oynayan çocukları fark edince yanlarına gitti. Askerler, çocukların kar sevincine ortak olup onlarla hem kar topu oynadı hem de birlikte kardan adam yaptı. Jandarma ekipleri, oyunun sonunda çocuklara oyuncak hediye etti. Aileler de çocuklarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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