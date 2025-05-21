Jandarma burada 7/24 nöbet tutuyor... Doğadaki servet için olağanüstü koruma

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tim, "kır navruzu" ve "ters lale" gibi endemik bitkilere verilebilecek zararın önüne geçmeye çalışıyor.

Tim komutanı Jandarma Başçavuş Serdar Albayrak, AA muhabirine, Sultansazlığı Milli Parkı, Koramaz ve Soğanlı vadileri ile birçok bölgede devriye görevi yaptıklarını söyledi.

Haberin Devamı

FOTOKAPAN VE DRONLA DENETİM

Faaliyet alanlarında büyük hassasiyetle mesai harcadıklarını belirten Albayrak, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında çevrenin, doğal yaşamın ve hayvanların korunması amacıyla kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli halde görevlerimizi yürütmekteyiz.

Doğal yaşamın bir parçası endemik bitki türlerini icra ettiğimiz devriye faaliyetleriyle, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle kontrol altında tutmaktayız. Endemik bitki türlerini, fotokapan kullanarak karadan, dron kullanarak da havadan sürekli etkin şekilde kontrol etmekteyiz." diye konuştu.

Kentte birçok endemik bitkinin bulunduğuna değinen Albayrak, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Bu endemik bitki türlerini doğadan koparan, biyoçeşitliliği tahrip eden şahıslara 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 557 bin lira idari yaptırım cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca nadir bitki türlerini mevzuata aykırı şekilde ticarete konu eden şahıslara da Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem yapılarak, yine çevre kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları 5 kat artırılarak uygulanmaktadır."

Albayrak, asayiş birimleriyle koordineli çalıştıklarını, gerekli durumlarda, adli ve idari işlemler uyguladıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

Sadece endemik bitkileri korumayla ilgili değil çevre kanununa muhalefet eden, çevre kirliliğine neden olan ve hayvanlara zarar verenlere de idari para cezaları uygulandığını anlatan Albayrak, "2024 yılında Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olarak 314 olaya müdahale edilmiş olup, 7 milyon lira civarı idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Albayrak, vatandaşların bu tür eylemlere kalkışmaması için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürüttüklerini sözlerine ekledi.