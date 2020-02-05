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Haber Giriş: 05.02.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Jandarma bile şaşkına döndü! Evin bodrum katında...

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Jandarma bile şaşkına döndü! Evin bodrum katında...

 Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda evinin bodrumunda kaçak kazı yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince A.K.'nin, evinin bodrum katında izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

Jandarma bile şaşkına döndü Evin bodrum katında...

Yapılan çalışmalarda şüpheli ile birlikte 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti ve 2 adet balyoz ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Jandarma bile şaşkına döndü Evin bodrum katında...

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Jandarma bile şaşkına döndü Evin bodrum katında...

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