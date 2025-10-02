Jandarma aradı, duydukları karşısında hayatının şokunu yaşadı... Emekli maaşını alamıyor, eşi tedavi olamıyor

Haberin Devamı

Antalya'da oturan Mehmet Kurt, 6 Eylül’de memleketi Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesinde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına öldü olarak geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

'ÖLÜ GÖRÜNÜYORUM, EMEKLİ MAAŞIMI ALAMIYORUM'

Nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü için emekli maaşını alamadığını belirten Mehmet Kurt, “Jandarma arayıp, durumu anlatınca Yunak ilçesine gittim. Jandarma ve savcılığa ifade verdim. Sonra Ilgın'a geldim. Burada savcılığa ifade verdim. Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum. Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum” dedi.

'EŞİMİ TEDAVİ ETTİREMİYORUM'

Kayıtlarda ölü göründüğü için kanser hastası olan eşinin de tedavisini sürdüremediğini ifade eden Kurt, “Çünkü ölen kişinin ailesi, SGK'ya müracaat edip öldüğünü kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları, sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş. Ben hayattayım, ama belgelerde ölü görünüyorum. Maaşımı alamıyorum, eşimin tedavisi aksıyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum.'' diye konuştu.