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Jandarma aracında doğan bebeğin ismini vali koydu... 'Bak değiştirmeyeceksiniz'

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#Kayseri#Vali#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 17:11

Kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan ve bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.Ş. isimli kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı bebeği hastanede ziyaret etti. Vali Çiçek, bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Vali, bebeğin ismini açıklarken anneanneye "Bak değiştirmeyeceksiniz" diyerek espri yaptı.

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan ve bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.Ş. isimli kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. D.Ş.'yi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.

Jandarma aracında doğan bebeğin ismini vali koydu... Bak değiştirmeyeceksiniz

ANNEANNEDEN JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Yetkililere teşekkür eden D.Ş.’nin annesi, Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun diye konuştu. Hakan Dedebağı da, Biz bunun içi varız dedi.

Jandarma aracında doğan bebeğin ismini vali koydu... Bak değiştirmeyeceksiniz

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"BAK DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ"

Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Vali Çiçek, bebeğin ismini açıklarken anneanneye "Bak değiştirmeyeceksiniz" diyerek espri yaptı. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Jandarma aracında doğan bebeğin ismini vali koydu... Bak değiştirmeyeceksiniz

 

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#Kayseri#Vali#Jandarma

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