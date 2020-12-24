MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarma aracı takla attı; 4 yaralı
GeriGündem Jandarma aracı takla attı; 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Jandarma aracı takla attı; 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarma aracı takla attı; 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 jandarma, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde dört jandarmanın  bulunduğu askeri araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ormanlık arazide ters şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 asker, ekipler tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerlerin tedavisi devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle