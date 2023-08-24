Jandarma, Alzheimer hastası yaşlı kadını sırtında taşıdı

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İlçeye bağlı Aydoğan Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Cemile Sarıca, dün saat 13.00 sıralarında evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpekleriyle yapılan çalışmada Sarıca, bugün evinin yaklaşık 2 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde bulundu. Bir jandarma personeli, yorgun düşen yaşlı kadını sırtında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti. Cemile Sarıca, Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.