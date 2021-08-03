Jandarma, Akseki'deki yangında yıkılan evin enkazında bulunan bilezikleri sahibine ulaştırdı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan yangında zarar gören ve yıkılan evlerin enkazlarının kaldırılmasında da görev alıyor.

Yangınlara müdahale eden, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, yanan evlerde kullanılabilecek durumdaki eşyaların çıkarılması için de vatandaşlara yardım ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Kılıç'ın yangın nedeniyle yıkılan evinin enkazında 4'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 8 bilezik bulundu.

Bileziklerini komandolardan teslim alan Kılıç, komandolara teşekkür etti.

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