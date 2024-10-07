Jandarma 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alacak

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Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş temini hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli erkek uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular 7-21 Ekim 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek. Adaylarda Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanının en az 50 olması, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak, sağlık raporu, güvenlik soruşturması şartları aranacak. Adaylar detaylı bilgiler ve şartları Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek.