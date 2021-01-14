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ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Jandarma 3 ton demir çalan hırsızları suçüstü yakaladı

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Jandarma 3 ton demir çalan hırsızları suçüstü yakaladı
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Ankara’da çaldıkları 3 ton demiri satmak isteyen hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir villa inşaatından çaldıkları demir ve inşaat malzemelerini satmaya çalışan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 ton demir ve hırsızlık sırasında kullandıkları araçla birlikte yakalanan E.E. ve S.C. hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızların çaldıkları malzemelerin ise sahiplerine iade edileceği belirtildi.

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