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Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Buradaki törenin ardından Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Beraberindeki heyetle şehitliklere karanfil bırakan Yusuf Kenan Topcu, Babalar Günü öncesi şehitliğe gelen şehit aileleriyle görüşüp şehitler için dua etti.

KOMANDO GEÇİŞİ

Rize İl Jandarma Komutanlığı’ndaki törene komandoların gösterisi damga vurdu. Sis bombaları arasında silahlı ve silahsız figürler sergileyen komandolar, açtıkları Türk bayrağıyla gösteriyi sonlandırdı. Komandolar, izleyenlerden büyük alkış aldı.

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BAKAN YERLİKAYA: ‘KANUN’ ORDUMUZ

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümünü kutladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarmanın nice destanlar yazdığını, Türk milletinin huzur ve güvenliği için her daim nöbet tuttuğunu belirtti. Tevazu ve fedakârlıkla kutsal görevini ifa eden jandarmanın sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

BATIK TANKA KUTLAMA DALIŞI

- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli ve Argos Su Sporları Merkezi dalış eğitmenleri, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Saros Körfezi’ndeki Gökçetepe köyü sahilinin 100 metre açığına, 3 Haziran’da düzenlenen törenle batırılan M62 T model muharebe tankına dalış yaptı. 10 metre derinlikteki tanka dalış yapan jandarma, Türk bayrağı ve üzerinde ‘Jandarma 186 yaşında, daima milletinin yanında’ yazılı pankart açtı.

ATA’YA ZİYARET

- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti.

TUSAŞ’TAN ‘GÖKBEY’Lİ TEBRİK

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü kutlamasında jandarma envanterinde görev yapan T625 GÖKBEY helikopterinin görüntüsünü paylaştı. TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “T625 GÖKBEY’in jandarma envanterinde yer almasıyla gurur duyuyor, tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda durmaksızın çalışıyoruz” denildi.

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