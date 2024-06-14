Jandarma 185 yaşında! Erdoğan'dan mesaj

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Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.
Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yılını tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2024
Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/y2E8Qsgog3