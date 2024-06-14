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Jandarma 185 yaşında! Erdoğan'dan mesaj

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jandarma#TSK
Jandarma 185 yaşında Erdoğandan mesaj
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

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Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jandarma#TSK

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