Jammer’lı oto faresi

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53 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, 23 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında polis ekiplerince yakalandı. Yapılan üst aramasında sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Detaylı sorgulamada ise “otodan hırsızlık”, “açıktan hırsızlık” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi çeşitli suçlardan toplamda 53 kaydı olduğu tespit edildi. İncelemelerin devamında, şüphelinin olay yeri ve çevresinde bir süre gözlem yaptıktan sonra park edecek araçların yanına yaklaştığı ve sinyal kesici cihaz ile araçların kilitlenmesini önleyerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Ayrıca, sinyal kesici cihazın etkili olmadığı alanlarda ise çeşitli aparatlar yardımıyla park halindeki araç camlarını kırarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli S.C., “otodan hırsızlık” suçundan 24 Temmuz tarihinde sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.