‘Jako’yu çalanlara randevulu baskın

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Bu sırada, banka oturan bir erkek, seslenerek ‘Jako’yu yanına çağırdı. Köpeği çağıran kişi, ‘Jako’yu kucağına alarak hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, ‘Jako’yu çalan kişinin 7 suç kaydı bulunan M.D. adlı kişi olduğunu tespit etti.

‘KOKUSUNU ÖZLEDİM’

Çolak, köpeğini çalanlara, “O bizim ailemizin bir parçası, evladımın kokusunu özledim lütfen geri getirin. Paraya ihtiyacınız varsa hiç önemli değil, 30 bin TL verebilirim” diyerek seslendi. Bir kişi Çolak’ı arayarak, “Köpeğin bizde, parayı verirsen getiririz” dedi. Çolak da bu görüşmeyi polise iletti. Polis de Çolak’ın hırsızlarla buluşmasını istedi. Geçen perşembe günü randevu yerinde önlem alan polis ekipleri, hırsızlar geldiğinde baskın düzenledi. M.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. ‘Jako’ da Çolak’a teslim edildi. ‘Hayvan hırsızlığı’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan M.Ç. ve M.A. serbest kalırken, M.D.’nin ise firari olarak arandığı belirtildi.