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Haber Giriş: 25.10.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Jakoben nedir? Jakoben anlayışı ne demek? İşte Jakoben teriminin anlamı

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Jakoben nedir? Jakoben anlayışı ne demek? İşte Jakoben teriminin anlamı
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Gündemdeki haberler ardından jakoben teriminin anlamı merak konusu oldu. Jakoben anlayışı Fransız Devrimi sonrasında kurulan Jakoben Demokratik Kulübü'nün fikirlerine dayanır. Peki, Jakoben nedir? Jakoben anlayışı ne demek? İşte Jakoben teriminin anlamı

Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik akım. Bu akım, Fransız Devrimi sonrasında kurulan Jakoben Demokratik Kulübü'nün fikirlerine dayanır. Fransız Devrimi'nin en radikal belirleyici unsurudur. Jakobenizm bir ideoloji değil yöntemdir. İdeolojisini topluma benimsetmek isteyen herkes Jakoben olarak kabul edilebilir. Fransız Jakobenler ideolojilerini benimsetmek için devrimi tercih ettiklerinden karşıtları tarafından dayatmacılıkla suçlanmışlardır.

Önderleri Maximillien Robespierre'in düşüşü ve idamıyla birlikte kulüp de etkisini ve gücünü yitirmiş ve sonunda kapatılmıştır. Grup ayrıca Fransız Devrimi'ndeki Terör Dönemi'nin uygulayıcısı ve öncüsü olarak tanınmıştır.

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