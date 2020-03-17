JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.

KAYIP UZMAN ÇAVUŞ ARANIYOR

Olayın ardından kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için kentte bulunan Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri Munzur Nehri'ne yönlendirildi. Ekipler, botun devrildiği bölgeden itibaren suyun akış yönüne doğru 7 kilometrelik alanda çalışma yürütürken, nehir suyuna file gerildi. Haberi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte bölgeye gelip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.