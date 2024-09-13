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Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

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#Antalya#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Jahrein
Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 21:57

Antalya'da sosyal medya ünlüsü Ertürk Kösen ve Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içeresinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı."

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Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

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#Antalya#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Jahrein

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