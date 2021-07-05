Jaguarlı katiller yakalandı! Cinayetin bahanesi: Aşk mesajlarını gördüm

İstanbul’da bir çocuk annesi Adalet Bike (29), 21 Haziran’da saat 00.30 sıralarında arkadaşı Gökhan Denli (30) ile buluştu. İkili Büyükçekmece Kültür Park yanına park ettikleri otomobilde sohbet ediyorlardı. Bu sırada arkalarına Jaguar marka otomobil yanaştı. Otomobilden inen 4 kişi, Denli’yi defalarca bıçakladı, kaçmaya çalışırken de 7 el ateş ederek öldürdü. Bike’yi zorla otomobile bindiren saldırganlar, kaçtı. Bike’nin parçalanmış haldeki cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde bulundu. Jaguar marka otomobil de birkaç kilometre ileride hasarlı halde terk edilmişti.

Olay yerindeki kamera görüntülerinden ve Jaguar’ın plakasından yola çıkan polis, çifte cinayeti Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike ile bazı yakınlarının işlediğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemelerde de Adalet Bike’ye otomobilde bıçakla derin kesikler atılarak işkence edildiği, ardından da Jaguar marka otomobille defalarca üzerinden geçilerek öldürüldüğü belirlendi. Jaguar’daki hasarın da Adalet Bike’ye çarpıp üzerinden geçerken oluştuğu tespit edildi. Mahmut Bike’nin, eşi ve Gökhan Denli’nin buluşmasını, Adalet Bike’nin sırdaşı olan bir kadına baskı yaparak öğrendiği belirlendi.

‘TEK BAŞIMA YAPTIM’

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, olaya karışan isimleri belirleyerek Bahçelievler’de operasyon düzenledi. Mahmut Bike, kardeşi Fırat Bike, Mahmut Bike’nin arkadaşı Furkan Özcan ve Öznur Erberk gözaltına alındı. Mahmut Bike ifadesinde, “Eşimin cep telefonunda Gökhan Denli ile aşk mesajları gördüm. Gökhan Denli ile buluştuğunu da öğrenince olayı tek başıma gerçekleştirdim. Kullandığım silahları da olaydan sonra D-100 Karayolu kenarına attım, yerini de söyleyebilirim” dedi. 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





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