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Jack Ma kimdir? E-Ticaret'te devrimin adı oldu

#Jack Ma#Jack Ma Kimdir#Jack Ma Nereli
Jack Ma kimdir E-Ticarette devrimin adı oldu

E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, aslında hiç de kolay bir hayat geçirmese de son zamanların en popüler e-ticaret sitesini kurmayı ve şirketi dünyadaki en başarılı şirketlerden biri haline getirmeyi başardı. Peki, nedir Jack Ma'yı bu derece başarılı yapan? İşte, Jack Ma'nın hayatı hakkında detaylı bilgiler

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Jack Ma, 1964 yılında Çin'de dünyaya geldi. Çocukken en büyük hayali İngilizce öğrenmekti ve bunun için her sabah uykusundan feda ederek erkenden kalkıp, turistlerle İngilizce konuşmaya çalışıyordu.

Üniversiteye girmek istediğinde, 3 başarısız denemeden sonra en sonunda öğretmenlik enstitüsüne girmeyi başardı. Bu dönemde ayrıca 30 ayrı iş başvurusunda bulundu ve bütün başvurduğu yerler kendisine olumsuz geri dönüş yaptı.

O dönemde KFC Çin pazarına yeni girmişti ve açık pozisyonlara başvuran 24 kişi içerisinden sadece Jack Ma işe kabul edilmedi. Harvard Üniversitesi’ne de 10 kez başvuruda bulundu; ancak ret cevabı aldı. O dönemde lisede tanıştığı kız arkadaşı ile evlendi ve beş yıl boyunca ayda 15 dolar kazanarak öğretmenlik yaptı.

1995'te yaptığı Amerika seyahati sırasında internet ile tanışan Jack Ma, ilk önce internetin ne olduğunu tam olarak anlayamadı ve arama motorunda yaptığı denemelerden sonra karşılaştığı sonuçlara inanamadı.

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Bilgisayar ve internet hizmetinin çok pahalı olduğu Çin'e 1999 yılında döndü ve orada bir site tasarlayarak bunu hükümete sattı.

Sitenin ismi Alibaba ve Kırk Haramiler konseptinden aklına geldi ve bu ismin bilinirliğini test etmek için yoldan geçen kişilere bu ismi bilip bilmediklerini sordu.

İnsanlar bu ismi biliyorlardı ve sitenin ismi de Alibaba.com oldu. Sitenin temellerinin atılması 1999 yılında sadece 100 bin dolar sermaye ile gerçekleşti.

Kısa sürede birçok kişi tarafından kullanılmaya başlayan sitede halen dünyanın farklı yerlerinden alıcı ve satıcılar bir araya geliyor ve internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Şirket, 19 Eylül 2014'te gerçekleştirdiği halka arz ile 24.7 milyar dolarlık bir hacim yakaladı ve bu halka arz, tüm zamanların en büyük halka arzlarından biri olarak tarihe geçti.

Şu anda 24 bin çalışanı ve 10 binden fazla ortak şirketi olan Alibaba'nın yöneticisi olan Jack Ma, 2013 yılında görevinden istifa etti ve gençlere bu pozisyonda yer açtığını açıkladı.

Yönetim kurulu başkanlığı pozisyonunda görevine devam eden Jack Ma, birçok girişimciye örnek oldu ve onlara hayatlarındaki tüm başarısızlıklara rağmen çok başarılı bir girişimin arkasındaki isim olabileceklerini kanıtlamış oldu.

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Ma tarafından 100 bin dolarlık sermaye ile kurulan Alibaba.com'un bugün Alibaba Group adı altında, ABD'den Güney Kore'ye, Hindistan'dan İngiltere'ye yaklaşık 80 ülkede 20 binin üzerinde çalışanı ve 10 binden fazla iş ortağı bulunuyor.

Elektronikten makineye 40 farklı kategoride, 190 ülkeden alıcı ve satıcının iletişime geçebildiği küresel toptan satış platformu Alibaba, milyonlarca alıcı ve satıcıya hizmet veriyor.

3.5 milyonu aşkın şirketin faaliyet gösterdiği Alibaba'nın yıllık cirosu 300 milyar doları geçmiş durumda.

Jack Ma şirketine finansman ararken de birçok Amerikalı yatırım fonu, bu adam deli, bu model tutmaz diyor. Hatta ilk defa Times’ta haber olduğunda ondan “Deli Jack” diye bahsediyorlar.

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O bundan memnun. “Delilik iyidir. Biz deliyiz ama aptal değiliz” diyor ve ekliyor: “Herkes benim fikirlerime katılsaydı zaten şansım olmazdı”. Kesinlikle de haklı.

Bu yüzden de bir şeyler başarmak isteyen insanların Jack Ma’nın ibretlik hayatını iyice inceleyip dersler çıkarması gerekiyor.

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