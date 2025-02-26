J11 kuyruk nolu TB2’den jandarmaya 10 bin saat gözcülük

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Baykar bu önemli görevi tamamlayan SİHA’nın yerine üretim hattından çıkan J60 kuyruk nolu yeni bir Bayraktar TB2’yi Jandarma Genel Komutanlığı’na bilabedel hediye etti. Envanterden çıkarılan Bayraktar TB2 SİHA, 8370 saat terörle mücadele, 246 saat kaçakçılık ve narkotikle mücadele, 107 saat toplumsal olayların takibi, 1012 saat sınır güvenliği, 151 saat arama-kurtarma ve 114 saat stratejik altyapıların korunması görevlerinde kritik roller üstlenmişti. 2014’te envantere giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Aralık 2024’te 1 milyon saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece Türk havacılık tarihinin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu.