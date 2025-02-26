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J11 kuyruk nolu TB2’den jandarmaya 10 bin saat gözcülük

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#Bayraktar TB2 SİHA#Jandarma#Gözcülük
J11 kuyruk nolu TB2’den jandarmaya 10 bin saat gözcülük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

Jandarmanın semalardaki gözü J11 kuyruk nolu Bayraktar TB2 SİHA, 10 bin uçuş saatini tamamlayarak yeni bir görev dönemine geçti. 2016 yılında envantere girmesinin ardından 868 başarılı sorti yapan mini SİHA, artık Baykar bünyesinde eğitim ve test uçağı olarak kullanılacak.

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Baykar bu önemli görevi tamamlayan SİHA’nın yerine üretim hattından çıkan J60 kuyruk nolu yeni bir Bayraktar TB2’yi Jandarma Genel Komutanlığı’na bilabedel hediye etti. Envanterden çıkarılan Bayraktar TB2 SİHA, 8370 saat terörle mücadele, 246 saat kaçakçılık ve narkotikle mücadele, 107 saat toplumsal olayların takibi, 1012 saat sınır güvenliği, 151 saat arama-kurtarma ve 114 saat stratejik altyapıların korunması görevlerinde kritik roller üstlenmişti. 2014’te envantere giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Aralık 2024’te 1 milyon saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece Türk havacılık tarihinin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu.  

 

 

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#Bayraktar TB2 SİHA#Jandarma#Gözcülük

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