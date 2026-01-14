İzzetbegoviç unutulmadı

Haberin Devamı

Bosna Hersekli ünlü besteci ve orkestra şefi Prof. Emir Mejremic tarafından bestelenen ‘Özgürlüğe Kaçışım’ adlı senfonik şiir, İlim Yayma Vakfı organizasyonuyla Türkiye’deki sanatseverlerle buluştu.

İzzetbegoviç’in ‘Özgürlüğe Kaçışım’ adlı eserinden ve çok katmanlı yaşam öyküsünden ilham alan konser Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Şef Emir Mejremic yönetiminde gerçekleşti. Geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Aliya İzzetbegoviç’in aile üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Haberin Devamı

‘MÜCADELE VİCDANDA BAŞLAR’

Geceye ev sahipliği yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in yalnızca Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı olarak değil, 20. yüzyılın en zor, en kırılgan ve en çetin dönemlerinden birinde ahlaki tutarlılığıyla öne çıkmış müstesna bir fikir ve vicdan insanı olarak hatırlanması gerektiğini belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Aliya’nın hayatı bize şunu açıkça göstermektedir, gerçek mücadele yalnızca cephede değil, insanın kendi vicdanında başlar. Gerçek zafer yalnızca galip gelmek değil, insan kalabilmektir.”

Gecede davetliler, İlim Yayma Vakfı ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Aliya 100 Yaşında: Hayat- Fikir- Mücadele’ adlı sergide yer alan İzzetbegoviç’inşahsi eşyaları, el yazıları ile belgeler ve entelektüel izleri de görme fırsatı buldu.