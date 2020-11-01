İzzet Yıldızhan anlattı: Ofisimin yanındaki bina yıkıldı

Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle İzmir’e yerleşen İzzet Yıldızhan da önceki gün gerçekleşen depreme yakalandı. Ünlü şarkıcı kendisinin ve ailesinin sağlık durumları, evleriyle alakalı açıklama yaptı. Bayraklı’da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan Yıldızhan, depremi derinden hissettiğini söyledi. Şarkıcı o anları şöyle ifade etti: “Ben işlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir bir de ben. Çocuklarım hâlâ kendine gelemedi, herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi.”