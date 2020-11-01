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Sayit DURMAZ
Haber Giriş: 01.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İzzet Yıldızhan anlattı: Ofisimin yanındaki bina yıkıldı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
İzzet Yıldızhan anlattı: Ofisimin yanındaki bina yıkıldı
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9 çocuğu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, bir süre önce ailesiyle İzmir’e yerleşmişti. Şarkıcı, önceki gün gerçekleşen İzmir depreminde yaşadığı zor anları anlattı. Yıldızhan, depremden korkan çocuklarının hâlâ kendine gelemediğini, sürekli ağladıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle İzmir’e yerleşen İzzet Yıldızhan da önceki gün gerçekleşen depreme yakalandı. Ünlü şarkıcı kendisinin ve ailesinin sağlık durumları, evleriyle alakalı açıklama yaptı. Bayraklı’da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan Yıldızhan, depremi derinden hissettiğini söyledi. Şarkıcı o anları şöyle ifade etti: “Ben işlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir bir de ben. Çocuklarım hâlâ kendine gelemedi, herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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