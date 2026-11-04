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İzzet Keribar’ın sergisini ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#İzzet Keribar#Emine Erdoğan#Sergi
İzzet Keribar’ın sergisini ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın gönüllü askerlik yapmak için 1956'da gittiği Güney Kore'de çektiği fotoğraflardan oluşan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore Sergisi’ni ziyaret etti.

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Emine Erdoğan, serginin yer aldığı Kore Savaşı Anıt Müzesi'ne gelişinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ve Müze Müdürü Hyun-Jong Kim tarafından karşılandı.

Türk fotoğraf sanatının duayen isimlerinden İzzet Keribar'a teşekkür eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu; “Kendisinin yıllar önce Güney Kore'de gönüllü askerlik yaptığı sırada çektiği her bir fotoğraf, sanatsal değerinin yanında tarihin de şahitleridir. Ülkelerimiz arasındaki binlerce kilometre mesafeye rağmen kalplerimiz, her daim bir ve beraberler. Çünkü biz dostluğumuzu, gerçek fedakârlıklarla ve tarihin çok zor bir döneminde, omuz omuza verdiğimiz örnek bir mücadeleyle kurduk. Kore Savaşı'na gönderdiğimiz 21 binden fazla Mehmetçiğimiz, askeri başarılarının yanı sıra cephenin gerisinde, savaşın toplumda açtığı yaraları sarmak için verdiği insani gayretle de Kore halkının gönlünü kazanmıştır. Bu vesileyle, Kore topraklarında ebedi istirahatgâhlarında yatan aziz şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

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Daha sonra Emine Erdoğan ve Kim Hea Kyung, serginin açılışını yaparak Keribar'ın çektiği fotoğrafları inceledi. İzzet Keribar, fotoğraflar hakkında lider eşlerine bilgi verdi. 

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#İzzet Keribar#Emine Erdoğan#Sergi

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