Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İztuzu açıklarında ölü caretta caretta bulundu

Güncelleme Tarihi:

#MUĞLA#Doğa#İklim
İztuzu açıklarında ölü caretta caretta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 16:47

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi İztuzu açıklarında, hayalet ağa takılan ve koluna olta iğnesi saplanan ölü caretta caretta bulundu.

Haberin Devamı

Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi (ORSU) Başkanı Özay Akdoğan, İztuzu açıklarında ölü caretta caretta buldu. 80 santimetre boyunda, 42 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası, kement haline getirilen halatla tekneye çıkarıldı. 35 yaşında olduğu değerlendirilen caretta carettanın, hayalet ağa takılıp, suda boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Deniz kaplumbağasının ön kol altına saplanmış olta iğnesi olduğu da belirlendi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirildi.

Ölü deniz kaplumbağasını teslim alan DEKAMER gönüllüsü Erol Çalık, hayalet ağların caretta carettalar için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konuda ORSU ile yürütecekleri proje kapsamında ağları dalgıçlarla tespit edip, toplayacaklarını söyledi. Çalık, ağları çöpe atmayarak farklı sektörlerde geri dönüşümde değerlendireceklerini de belirtti.

Haberin Devamı

Ölü deniz kaplumbağasını bulan ORSU Başkanı Akdoğan ise "Hayalet ağlar, deniz canlılarının en büyük düşmanı. 'Bırakma' diye tabir edilen oltanın iğnesi bu hayvanın ön koluna saplanmış. Büyük ihtimalle kurtulmaya çalışırken de suda bırakılmış hayalet ağa takılmış. Deniz kaplumbağaları akciğer ile solunum yaptıklarından dolayı nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekiyor. Aktivite seviyelerine bağlı olarak birkaç saat boyunca nefeslerini tutabilirler ancak ortalama dalışları 15-30 dakika arasında değişir. Muhtemelen ağa takıldığı için yüzeye çıkıp, nefes alamayınca can vermiş. Keşke daha önce fark edebilseydik, belki kurtarabilirdik" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MUĞLA#Doğa#İklim

BAKMADAN GEÇME!

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA
ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku