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İZSU'dan içme suyu şikayetlerine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İZSU'dan Açıklama#Çeşme'de Su Şikayetleri#Sağlık Denetimleri
İZSUdan içme suyu şikayetlerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 22:24

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Çeşme ilçesindeki şebeke suyuyla ilgili gelen şikayetler üzerine yapılan denetimlerde, suda bakteriyolojik ve kimyasal olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

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İZSU'dan yapılan açıklamada, Üniversite Mahallesi'ndeki bazı sitelerden gelen içme suyuyla ilgili şikayetler üzerine denetimlerin yapıldığı belirtildi. Denetimler kapsamında hatlardan sağlanan şebeke suyunda olumsuzluğa rastlanmadığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“SÜREKLİ OLARAK TAKİP EDİLMEKTEDİR”

"İdaremizin sorumluluk sınırları içinde kalan hatlardan sağlanan şebeke suyunda sağlık açısından herhangi bir bakteriyolojik ya da kimyasal olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanan problemin, su kesintisi yapılan saatlerde, bazı sitelerin bireysel artezyen-tanker gibi kontrolsüz su kaynaklarından su temini yapmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. İnceleme yapılan site yönetimlerine gerekli uyarı ve bilgilendirme yapılmıştır. İdaremiz ekiplerince şebekeye verilen suların rutin olarak denetim, kontrol ve takibi İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yapılmakta ve analiz değerlerine göre sürekli olarak takip edilmektedir."

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Açıklamada, vatandaşların olumsuzluğa neden olabilecek depolama ve uygulamalardan kaçınması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İZSUdan içme suyu şikayetlerine ilişkin açıklama

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#İZSU'dan Açıklama#Çeşme'de Su Şikayetleri#Sağlık Denetimleri

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