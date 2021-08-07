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Haber Giriş: 07.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

İZSU ve İSKİ duyurdu: İzmir (Bayraklı) ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İZSU ve İSKİ duyurdu: İzmir (Bayraklı) ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte İSKİ'nin 13 Temmuz tarihli planlı kesinti programına yönelik yaptığı yazılı açıklamanın detayları...

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son kesintileri duyurdu. Ödemiş ve Torbalı ilçelerinin bazı mahallelerinde pompa arızası, ana boru arızası ve diğer nedenlerden kaynaklanan su kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İzmir'de altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecek. Kesinti, 7 Ağustos'u 8 Ağustos’a bağlayan gece 00.00’dan itibaren başlayacak ve 21 saat süreyle uygulanacak.

İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan selde Altınyol Caddesi’nin Turan kesiminin sular altında kalarak trafiğe kapanmasının ardından belediye, benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgede altyapı güçlendirme çalışması başlattı.

Bayraklı Turan Mahallesi’nde 7 Ağustos'u 8 Ağustos’a bağlayan gece 00.00’dan itibaren 21 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Çalışma nedeniyle hafta sonu Karşıyaka istikametinde trafik akışı tek şeritten verilecek.

Çalışmaların pazartesi sabahı tamamlanması ile trafik akışının normale dönmesi planlanıyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."                   

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Yassıören Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

04.08.2021 15:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Ambarlı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

07.08.2021 12:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Türkoba Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

07.08.2021 13:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

07.08.2021 11:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

  

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Nakkaş Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

04.08.2021 15:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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