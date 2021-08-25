İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi
:
Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama
:
Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Güneşli Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama
:
Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah
Arıza Sebebi
:
Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama
:
Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.10.2020 08:03
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah
Arıza Sebebi
:
Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama
:
Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 25 Ağustos İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Planlı su kesintisi programına göre, Aliağa, Bornova, Çeşme, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kınık, Kiraz’da su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi programı…
İzmir'de ana boru arızası, branşman arızası, şebeke yenileme, sayaç arızası gibi nedenlerle bazı ilçelere su verilemiyor. İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 25 Ağustos İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre, birçok ilçede bugün uzun süreli su kesintisi yaşanacak.
İLÇE
MAHALLELER
KESİNTİ SÜRESİ
ARIZA TİPİ
AÇIKLAMA
ALİAĞA
BOZKÖY
25.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
BOZKÖY MAHALLESİ AVCI SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00'A KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
BORNOVA
KAZIMDİRİK
25.08.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
183 SOKAK YENİ SU BAGLAMA DAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.
ÇEŞME
ŞİFNE
25.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
6340 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
DİKİLİ
YAHŞİBEY
25.08.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAHŞİBEY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
GÜZELBAHÇE
MALTEPE, YALI
25.08.2021 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
LİMANREİS ARITMA ÖNÜ VANA KAPALI
GÜZELBAHÇE
ATATÜRK, YAKA
25.08.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
POYRAZ CAD KVŞ VANA KAPALI
KARABAĞLAR
GÜNALTAY, SELVİLİ, BARIŞ, SEVGİ, KİBAR, SARIYER
25.08.2021 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
44510 sokak içi için
KARŞIYAKA
ŞEMİKLER
25.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Arızası
6276 X 6279 KVŞ SAYAÇ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 6276 SOKAK İÇİNDEKİ HAT VANASI KAPATILDI. . .
KINIK
YENİ
25.08.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
YENİ MAHALLE HALİL BALYA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HALİL BALYA CADDESİ KIRCALAR SOKAK KAYA SOKAK NECİP ÇAKIROĞLU SOKAK ÖZGÜRLÜK SOKAK BAYRAK SOKAK MEKTEP SOKAKTA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
KİRAZ
CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ
25.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.