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Gündem
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

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İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Güneşli Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 08:03

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah

Arıza Sebebi

:

Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama

:

Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

21.10.2020 07:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 25 Ağustos İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Planlı su kesintisi programına göre, Aliağa, Bornova, Çeşme, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kınık, Kiraz’da su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi programı…

İzmir'de ana boru arızası, branşman arızası, şebeke yenileme, sayaç arızası gibi nedenlerle bazı ilçelere su verilemiyor. İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 25 Ağustos İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre, birçok ilçede bugün uzun süreli su kesintisi yaşanacak. 

İLÇE

MAHALLELER

KESİNTİ SÜRESİ

ARIZA TİPİ

AÇIKLAMA

ALİAĞA

BOZKÖY

25.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

BOZKÖY MAHALLESİ AVCI SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00'A KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR

BORNOVA

KAZIMDİRİK

25.08.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

183 SOKAK YENİ SU BAGLAMA DAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.

ÇEŞME

ŞİFNE

25.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

6340 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

DİKİLİ

YAHŞİBEY

25.08.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAHŞİBEY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

GÜZELBAHÇE

MALTEPE, YALI

25.08.2021 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

LİMANREİS ARITMA ÖNÜ VANA KAPALI

GÜZELBAHÇE

ATATÜRK, YAKA

25.08.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

POYRAZ CAD KVŞ VANA KAPALI

KARABAĞLAR

GÜNALTAY, SELVİLİ, BARIŞ, SEVGİ, KİBAR, SARIYER

25.08.2021 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

44510 sokak içi için

KARŞIYAKA

ŞEMİKLER

25.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Arızası

6276 X 6279 KVŞ SAYAÇ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 6276 SOKAK İÇİNDEKİ HAT VANASI KAPATILDI. . .

KINIK

YENİ

25.08.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YENİ MAHALLE HALİL BALYA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HALİL BALYA CADDESİ KIRCALAR SOKAK KAYA SOKAK NECİP ÇAKIROĞLU SOKAK ÖZGÜRLÜK SOKAK BAYRAK SOKAK MEKTEP SOKAKTA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

KİRAZ

CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ

25.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

 

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