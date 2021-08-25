İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de ana boru arızası, branşman arızası, şebeke yenileme, sayaç arızası gibi nedenlerle bazı ilçelere su verilemiyor. İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 25 Ağustos İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre, birçok ilçede bugün uzun süreli su kesintisi yaşanacak.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA BOZKÖY 25.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BOZKÖY MAHALLESİ AVCI SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00'A KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR BORNOVA KAZIMDİRİK 25.08.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 183 SOKAK YENİ SU BAGLAMA DAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI. ÇEŞME ŞİFNE 25.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6340 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. DİKİLİ YAHŞİBEY 25.08.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAHŞİBEY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. GÜZELBAHÇE MALTEPE, YALI 25.08.2021 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası LİMANREİS ARITMA ÖNÜ VANA KAPALI GÜZELBAHÇE ATATÜRK, YAKA 25.08.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası POYRAZ CAD KVŞ VANA KAPALI KARABAĞLAR GÜNALTAY, SELVİLİ, BARIŞ, SEVGİ, KİBAR, SARIYER 25.08.2021 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme 44510 sokak içi için KARŞIYAKA ŞEMİKLER 25.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Arızası 6276 X 6279 KVŞ SAYAÇ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 6276 SOKAK İÇİNDEKİ HAT VANASI KAPATILDI. . . KINIK YENİ 25.08.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YENİ MAHALLE HALİL BALYA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HALİL BALYA CADDESİ KIRCALAR SOKAK KAYA SOKAK NECİP ÇAKIROĞLU SOKAK ÖZGÜRLÜK SOKAK BAYRAK SOKAK MEKTEP SOKAKTA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR. KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 25.08.2021 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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