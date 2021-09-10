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İZSU su kesintisi programı... İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 10 Eylül İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre, birçok ilçede bugün uzun süreli su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, günlük su kesintisi programını araştırıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 10 Eylül su kesintisi programı…
İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin sona ereceği saati merak edenler içini İZSU, su kesintilerin başlayıp biteceği tarihi paylaştı. Planlı kesinti programına branşman arızası, ana boru arızası ve vana arızası gibi nedenlerle su verilemiyor. İşte 10 Eylül su kesintisi programı...
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU
|10.09.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|267 SOKAK İÇİ BRANJMAN YENİLEME ÇALIŞMASI. .
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|10.09.2021 saat 09:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4511, 4505, 4535, 4515 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|GAZİEMİR
|ATATÜRK, MENDERES
|10.09.2021 saat 12:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1026 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM
|10.09.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7449 X 7532 KVŞ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 7447/13 X 7400 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|KARŞIYAKA
|ŞEMİKLER
|10.09.2021 saat 12:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|6221/6 SOKAK NO:1 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 6200 X 6221/7 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KINIK
|AŞAĞI
|10.09.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALLE SULU SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE SULU SOKAK SARIÇOBAN SOKAK YENİ CAMİ CADDESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|ÖDEMİŞ
|YOLÜSTÜ, OCAKLI
|10.09.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ ve OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|TORBALI
|KIRBAŞ, 19 MAYIS, İSMETPAŞA, NAİME, TULUM
|10.09.2021 saat 09:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|SUBAŞI-TULUM-NAİME- VE KIRBAŞ MH. 'NE YENİ POMPA BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR. . .
|URLA
|TORASAN
|10.09.2021 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası