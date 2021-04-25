İZSU çalışma saatleri 2021 – İZSU saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İZSU hafta sonu açık mı?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi veya kısa ismiyle bilinen İZSU, İzmir'in su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi hedefiyle kurulan bir kurumdur. İZSU; endüstri suyu ve içme suyu kullanma gereksinimlerinin her çeşit yer üstü ve yeraltı kaynaklarından elde edilmesi ve ihtiyacı olanlara dağıtılması, kullanılan suların, yağış sularının toplu halde olması ve bölge içerisindeki su kaynaklarının korunması gibi türlü görevleri bulunmakta. İZSU, İzmir şehrinde pek çok insana hizmet vermektedir. Peki İZSU çalışma saatleri nelerdir? İZSU kaçta kapanıyor/açılıyor?

İZSU Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

İZSU'nun müşterileri; fatura ayrıntılarını öğrenme, borç ödeme, aboneliğin iptal edilmesi, abonelik alma, arıza bildirimlerinde bulunma gibi pek çok sayıda işlemlerini İZSU şubeleri aracılığıyla gerçekleştirmek mümkündür. Bu şubeler, hafta içi her gün sabah saati 08.30'de açılmaktadır ve hafta içi her gün saat 17.30'da kapanmaktadır. İZSU vezneleri şubelerden daha erken kapanır. Vezneler kapanış saatinden 1 saat önce yani 16.30 itibari ile işlem yapmayı durdurmaktadırlar.

İZSU Öğle Arası Saatleri

İZSU şubeleri 12.00 ile 13.00 saatleri arasında öğle arası vermektedir. Bu yüzden bu saat aralıklarında kapalı vaziyette bulunmaktadır.

İZSU Şubeleri Hafta Sonu Günleri Açık mı, Kapalı mı?

İZSU'nun şubeleri; hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı vaziyettedir. İZSU şubeleri ve vezneleri yalnızca hafta içi her gün hizmet vermektedir.

İZSU Şubeleri Bayramda Açık mıdır?

İZSU şubeleri; Şeker Bayramı yani Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini olan bayramlarda ve bunun dışında 1 Mayıs, 1 Ocak, 19 Mayıs, 29 Ekim, 23 Nisan, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. İZSU şubeleri bunun dışında arefe günlerinde de öğle vaktine kadar açıktır. Bunların yanı sıra yer alan tüm günlerde hizmetlerini vermektedir ve açıktır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

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