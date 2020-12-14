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Rifat BAŞARAN/ANKARA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İzolasyondakilerin temel ihtiyaçları karşılanmalı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İzolasyondakilerin temel ihtiyaçları karşılanmalı
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Salgının başından bu yana CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını yürüten CHP COVID-19 Danışma Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Esnafa kira desteği, işsiz kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri gibi İşsizlik Sigorta Fonu’ndan gelir desteği verilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilerek pandemide işyeri kapatılan tüm çalışanlara ücretli izin imkânını devlet doğrudan gelir desteği ile sağlamalı. Ödeme zorluğu yaşayan tüm yurttaşlarımıza en az bir ay için ücretsiz su, elektrik ve doğalgaz sağlanmalı. Borçla değil, IBAN numarası göndererek değil; doğrudan gelir desteği vererek halka ulaşmalı. Kaldı ki ülkeyi yönetenler, İl Hıfzıssıha Kanunu’na göre, izolasyona tabi olan yurttaşların iaşe ve temel harcamalarını karşılamak zorundadır. Biz bugün iktidar olsaydık, bunların hepsini yapardık.”

Toplantıda, bulaşın önlenmesi ve sağlık sisteminin korunması için bir kereye mahsus 14+14 günlük kapanmanın gerekli olduğu belirtilerek, “Daha sıkı ve il bazında önlemlere geçilmesi gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.

75 MİLYON KİŞİYE AŞI GEREKLİ

TOPLANTININ en önemli gündem maddesi COVID-19 aşısı oldu. Danışma Kurulu üyeleri, Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Çin’den siparişi verilen 50 milyon doz aşının salgının kontrol altına alınması için yeterli olmayacağını vurguladı ve 75 milyon vatandaşın aşılanması gerektiğini ifade etti.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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