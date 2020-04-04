İzolasyonda başarılı değiliz

MÜCADELEDE ZAYIF NOKTA

“60 yaş üstü hastalarımızın ölüm haberi hepimizi yaralıyor. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın, ailelerimizi uyarıyorum büyüklerimizi riskten koruyun, gençlerimizi uyarıyorum virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Gençliğiniz ailenizin büyüklerinizin talihsizliği olmasın. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri.

25 İLDE CAN KAYBI YOK

Tanı koyduğumuz vakaların yaş dağılımı; 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğünü, 40 yaş üstünde teşhis konulan vakaların daha çok olduğunu, özellikle erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Genç yaşlarda teşhis sayısının düşüklüğü virüse karşı direncin bir işareti. 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu görüyoruz. En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul, 27 ile İzmir, 14 ile Kocaeli, 11’er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek artmış olduğunu, erkek oranının kadınlara göre daha yüksek olduğunu görüyoruz.

KOAH HASTALARI RİSKLİ

Yoğun bakımdakilerin yüzde 62.2’sinde altta yatan en az iki hastalık var. Vefat edenlerin yarısında da en az 2 kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Astım hastalarının dağılım eğrisine baktığımızda yaş aralığı 45 ile 90 arası. Yaşla birlikte ölenlerin oranının ne kadar arttığını da görmüş oluyoruz. KOAH’ta ağırlıkla 55 ile 90 yaş arası seyrettiğini görüyoruz. KOAH hastalarının özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin aynı oranı koruduğunu görüyoruz. Genç de olsa KOAH hastasıysa aynı oranda yaşlı gibi risk oluşturuyor.

Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde sokak hareketliliği beklenen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturuyor. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin hareketliliği ise riski daha da artırmakta.

BULAŞTIRDIĞI KİŞİ 16

Bir kişinin 2,6 kişiye bulaştırdığını biz biliyoruz. Biz ortalama bir virüsü taşıyanın 2,6 kişiye bulaştırdığı bilgisini Çin’den, DSÖ’den biliyoruz. Bizim vakalarımızın analizlerini yaparken sadece İstanbul için söylüyorum, filyasyon dediğimiz, gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırdığına baktığımızda, bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16. O nedenle bulaştırıcılığın dünyadaki bilgiden daha yüksek olduğunu söyledik.”





