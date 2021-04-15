MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzolasyon malzemeleri deposunda yangın
GeriGündem İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

İzolasyon malzemeleri deposunda yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Erenler Yeni Mahalle'deki depoda izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İzolasyon malzemeleri yanarken, depo da zarar gördü.

İzolasyon malzemeleri deposunda yangın

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi