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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

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İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
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BURSA’nın İznik ilçesinde İ. A., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.’nın adresine operasyon yaptı. Şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 295 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 pipetli 1 adet aparat ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İznikte uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

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