İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.’nın adresine operasyon yaptı. Şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 295 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 pipetli 1 adet aparat ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.