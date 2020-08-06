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DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

İznik'te tedirgin eden görüntü!

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Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin de en büyük gölü olan Bursa'daki İznik Gölü'nün suları 20 metre çekildi.

Bölgedeki yüksek sıcaklık ve tarımsal sulama nedeniyle Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde 20 metrelik çekilme meydana geldi. 298 kilometrelik yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olma özelliğini taşıyan İznik Gölü'ndeki durum, bölge halkını tedirgin etti.

Turizmci Ali Karaman, her geçen gün suların çekildiğine şahit olduklarını belirterek, sıcakların suyu buharlaştırdığını ve tarımsal sulamadaki yanlışların, gölün çekilmesine yol açtığını söyledi. Karaman, vatandaşlar olarak tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi. Göl kıyısında esnaflık yapan Erol Aslan ise çekilmenin endişe verici olduğunu ve her gelen müşterilerin de bu durumu sorduğunu ifade etti.

İznikte tedirgin eden görüntü


 

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