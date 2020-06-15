İznik'te sağanak, su baskınlarına yol açtı

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak etkili oldu. İznik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi, Yeşil Cami ve ilçe merkezindeki birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, İznik ilçesine gelerek, suyun tahliyesine başladı.