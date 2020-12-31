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Gündem
Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

İznik’te AK Parti heyetinden hastalara moral ziyareti

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İznik’te AK Parti heyetinden hastalara moral ziyareti
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Bursa'nın İznik ilçesinde, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve partililer, İznik Devlet Hastanesi’ne moral ziyareti düzenledi.

İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu tarafından karşılanan heyet, yılbaşına saatler kala yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra jandarma ve emniyeti de ziyaret eden heyet, yeni yılın tüm insanlığa sağlık huzur ve esenlikler getirmesini temenni etti.

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