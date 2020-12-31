İznik’te AK Parti heyetinden hastalara moral ziyareti

İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu tarafından karşılanan heyet, yılbaşına saatler kala yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra jandarma ve emniyeti de ziyaret eden heyet, yeni yılın tüm insanlığa sağlık huzur ve esenlikler getirmesini temenni etti.