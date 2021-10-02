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İznik'te 2 lahit mezar bulundu

#Bursa#İznik#Lahit
İznikte 2 lahit mezar bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde çok sayıda lahit çıkmasının ardından 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlasında, Roma dönemine ait iki adet lahit mezar daha çıkartıldı.

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İznik Müze Müdürlüğü bünyesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel danışmanlığındaki heyet tarafından, altı yıldır Hisardere Nekropolü'nde sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor. Bir süre önce 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırılan zeytinlik alanda, dün Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki adet lahit mezar daha çıkartıldı. Bu mezarlarda, diğerleri gibi Müze Müdürlüğü'ne taşınacak.

İznikte 2 lahit mezar bulundu

Lahit mezarların çıkartıldığı alanın, güvenlik güçleri tarafından günün 24 saati yüksek teknoloji ve gece görüşü özelliği bulunan kameralar tarafından izlendiği belirtildi.

İznikte 2 lahit mezar bulundu

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#Bursa#İznik#Lahit