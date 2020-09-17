İznik Gölü'ndeki çekilme iskele fotoğraflarında

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü’nde, son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su nedeniyle çekilme meydana geldi. İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’nde bulunan iskeledeki son görüntü, suların çekildiğini gösterirken bölgedeki vatandaşlar ve yetkililer ise bu durumdan endişe ediyor.

'BU SENE BÜYÜK BİR ÇEKİLME VAR'

Gölün kıyısında işletmesi bulunan Naci Özsoy, "30 sene balıkçılık yaptım. İznik Gölü’nde çok nadirdir gölün çekilmesi ama bu sene büyük bir çekilme var. Bunun nedeni tarımsal su pompalarının çalışması ve gölden bazı fabrikaların su çekmesidir. Ben buranın işletmecisiyim çekilmeden sonra bataklık ve pislik oluştu yani görsellik olarak çok kötü bir görüntü oluştu. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" dedi.

GÖL-DER’DEN AÇIKLAMA

İznik Gölü Derneği (GÖL-DER) Başkanı Semih Öz ise yaptığı açıklamada, "Gölümüzün beslenmesini sağlayan en büyük kaynaklar yer altı suları ve yağışlardır. Son birkaç yıla baktığımızda İznik’te Derbent, Aydınlar, Orhangazi’de Çakırlı ve Yenişehir’in birkaç mahallesinde irili ufaklı olmak üzere sulama göletleri yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Söz konusu mahallelerimizde yapılan bu göletlerin çiftçimize sağladığı katkı büyüktür, önemlidir ama gölümüzün beslenmesini de engellediği aşikârdır. Tarımsal sulama haricinde sanayi alanında da gölümüzün suyu kullanılmaktadır. Orhangazi’de bulunan bir fabrika ve Gemlik Serbest Bölge'de faaliyet gösteren fabrikaların bazılarının da gölümüzün suyunu çektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.