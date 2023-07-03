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İznik Gölü'nde tekneleri alabora olan 3 genci jandarma kurtardı

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#Bursa#İznik Gölü#Alabora Olan Tekne
İznik Gölünde tekneleri alabora olan 3 genci jandarma kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 01:57

Bursa'da, İznik Gölü’nde alabora olan teknede bulunan ve 800 metre açıkta can simidine tutunan 3 kişiyi jandarma kurtardı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında İznik Gölü'nde meydana geldi. H.E. (21), Y.K. (21) ve M.A.'nın (28)İznik Gölü’ne açıldığı tekne bilinmeyen nedenle arızalanırken, gençler durumu jandarmaya bildirdi. Su almaya başlayan tekne bir süre sonra alabora olurken, 3 kişi gölde mahsur kaldı. Yaklaşık 800 metre açıkta can simidine tutunarak bekleyen gençler, bölgeye ulaşan İznik Jandarma Asayiş Botu ekiplerince kurtarıldı.

Jandarma botu ile kıyıya çıkarılan H.E., Y.K. ve M.A., sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Bursa#İznik Gölü#Alabora Olan Tekne

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