MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü
GeriGündem İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü
Abone Olgoogle-news

BURSA’da etkili olan şiddetli yağış, dere yataklarındaki tüm atıkların İznik Gölü’ne akmasına neden oldu.

İznik Gölü’nde, son günlerde ortaya çıkan tablo, gölün doğal yapısını tehdit etmeye başladı. Son haftalarda bölgede etkili olan sağanak ile birlikte İznik Gölü’nü besleyen dere yataklarındaki poşet, plastik, şişe, kağıt ve diğer tüm atıklar, derelerdeki şiddetli akıntı ile birlikte İznik Gölü ve sahiline döküldü.

İznik Gölü’nde Üreğil Altı bölgesinde bulunan balıkçı barınakları bölgesinden göle dökülen dere yataklarındaki kirli görüntüler dikkat çekti. Sandalları ile göle açılan balıkçılar, İznik Gölü’nde uzun yıllardır böyle bir tablo ile karşılaşmadıklarını belirtti. Balıkçılar, yetkililerden tedbir almalarını istiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle