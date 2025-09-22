×
Gündem Haberleri

İznik alarm veriyor

#İznik Gölü#Kuraklık#Su Seviyesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 07:00

Bursa’nın İznik ilçesinde kuraklık, göl seviyesini kritik derecede düşürdü. İlçenin simgelerinden biri olan ve yıllardır suya uzanan İznik Gölü’nün en büyük iskelesinin ayakları boşta kalırken, tekneler ise karaya oturdu.

Son zamanlarda yağışların yetersiz olması ve göl çevresindeki su kaynaklarının azalması su seviyesinde gözle görülür düşüşe yol açtı. Bölge halkı hem ekosistemin hem de turizmin olumsuz etkilendiğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Konuyla ilgili konuşan turizm işletmecisi Ali Karaman, “Tarımsal sulamalardan fabrikaların çektiği sulara kadar hepsinin kontrol edilmesi gerekiyor. Yeni bir boru ile bazı fabrikaların su çektiğini duyuyoruz. Mutlak suretiyle önlemler alınması gerekiyor. Artık tarımsal sulamalardan damlama sistemine geçilmesi gerekiyor. İznik Gölü’ne 1 damla su nasıl verebiliriz. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Yoksa, bataklık ve sinekler arasında İznik'te yaşamaya devam edeceğiz. İznik Gölü yoksa, İznik de yoktur” dedi. 

 

