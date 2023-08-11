İzne gelen polis memurunu öldürmüştü! Tutuklandı

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006'ncı Sokak'ta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşusu A.K. balkondan havaya tüfekle ateş açtı. Uğurlu, balkona çıkıp A.K.’yı uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmada Uğurlu, A.K.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu omzundan vuruldu.



Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.



Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan Uğurlu’nun yarın öğle namazında Asri Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.